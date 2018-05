Rossi (Banca d'Italia): i bitcoin sono una bolla di sapone

Torino, 7 mag. - I bitcoin "sono una bolla di sapone, sospesa nell'aria. Che fine faranno non si sa, ma non potranno avere mai una funzione monetaria a meno che l'umanità non decida di suicidarsi, perchè una moneta il cui valore fluttua continuamente è un suicidio". Parola del direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, intervenuto al Collegio Carlo Alberto di Torino.

Guai a chiamare i bitcoin criptovalute, ha ammonito Rossi: "Le banche centrali ci hanno pensato un po' su e hanno deciso che i bitcoin non sono valute, ma criptoasset. I bitcoin possono svolgere una funzione di riserva di valore nella misura in cui la gente è disposta a crederci".

Rossi è intervenuto alla presentazione del suo libro "Oro" edito dal Mulino, un incontro cui hanno partecipato il presidente e il vicepresidente del Collegio Carlo Alberto, Pietro Terna e Giorgio Barba Navaretti, e la vicepresidente di Confindustria, Licia Mattioli.