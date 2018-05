Tim: Conti presidente e Genish ad, a Grassi delega ... -2

Roma, 7 mag. - Il nuovo assetto delle deleghe, spiega Tim, è stato approvato dal cda all'unanimità, con l'astensione solo degli interessati alla propria nomina. Per le deleghe, al presidente Conti sono state date "le attribuzioni da legge, statuto e documenti di autodisciplina". All'amministratore delegato Genish "tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all'attività sociale, a eccezione dei poteri riservati per legge e statuto al consiglio di amministrazione".

"Ulteriori determinazioni - aggiunge la società - in materia di assetti di governance (inclusa la costituzione dei comitati interni) sono state rinviate alle prossime riunioni".