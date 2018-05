Tim, Genish: siamo sulla strada giusta, azienda tornerà leader

Roma, 7 mag. - Tim è "sulla strada giusta" per tornare a essere una società leader nel panorama internazionale. Lo ha affermato l'amministratore delegato Amos Genish dopo la conferma del suo incarico da parte del nuovo cda. "Desidero ringraziare il nuovo consiglio di amministrazione - ha sottolineato Genish - per avermi confermato la fiducia alla guida dell'azienda in veste di amministratore delegato. Ribadisco il mio impegno di lungo termine nel percorso di trasformazione del gruppo, volto a riportare l'azienda a giocare un ruolo di leader nel panorama internazionale".

"Siamo sulla strada giusta - ha aggiunto l'ad - con il team migliore e con il supporto del nuovo Consiglio possiamo continuare il percorso di implementazione della strategia DigiTim, che sta già dando i suoi frutti, massimizzando la creazione di valore di cui questa azienda è capace".