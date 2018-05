Trump, sanzioni su tre venezuelani tra ex funzionario governo -2

New York, 7 mag. - Secondo il dipartimento del Tesoro, Martin ha usato la sua posizione all'interno del governo Maduro per accettare denaro dai trafficanti di droga, facilitando lo spostamento di migliaia di tonnellate di droga nello spazio aereo del Venezuela. Le 20 società - di cui 16 hanno sede in Venezuela - venivano usate per ripulire il denaro guadagnato con il traffico della droga.

Quelle di oggi sono l'ultima di una serie di sanzioni finanziarie che l'amministrazione Trump ha imposto al governo di Maduro. A marzo, gli Stati Uniti hanno bandito gli acquisti di una criptovaluta del governo venezuelano. Ad agosto, l'amministrazione ha congelato beni di otto attuali ed ex funzionari venezuelani, tra cui Adan Chavez, fratello del defunto presidente Hugo Chavez, e Hermann Escarra, consigliere costituzionale di Maduro.

All'inizio dell'anno scorso, l'amministrazione Usa ha deciso (con una scelta insolita) di sanzionare direttamente Maduro dopo che il leader aveva fatto fare al Congresso del paese il primo passo per rivedere la costituzione e avere più poteri.