Trump, sanzioni su tre venezuelani tra ex funzionario governo

New York, 7 mag. - Il dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove sanzioni a tre cittadini venezuelani per fare nuovi pressioni nei confronti del governo di Nicolás Maduro che sta spegnendo con la violenza le proteste dei cittadini dopo mesi di crisi economica.

Tra le persone sanzionate ci sono Pedro Luis Martin Olivares, ex funzionario dei servizi segreti venezuelani ora sotto accusa in Florida per accuse di traffico di droga. Le sanzioni riguardano anche due persone identificate come i suoi associati, Walter Alexander Del Nogal Marquez e Mario Antonio Rodriguez Espinoza. Insieme a loro sono state colpite 20 società in Venezuela e Panama: il dipartimento del Tesoro sostiene che sono possedute o controllate dai tre. (segue)