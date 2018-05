Ex colonnello Oliver North nuovo presidente della lobby armi NRA

New York, 7 mag. - Il colonnello in pensione Oliver North, negli anni '80 figura centrale dell'Irangate, sarà il nuovo presidente della National Rifle Asocciation, la principale lobby delle armi negli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto dalla stessa NRA. North è già membro del board della lobby e attualmente è un commentatore della tv conservatrice Fox News, ruolo che lascerà non appena diventerà presidente. Prenderà il posto di Pete Brownell, che non si è voluto candidare per un secondo mandato.

A metà degli anni '80 un gruppo di militari, guidati da North, iniziarono a vendere armi di nascosto all'Iran, nonostante ci fosse l'embargo dopo la rivoluzione islamica del 1979. Il denaro guadagnato è stato usato per finanziare guerriglieri di destra in America Latina (in particolare i Contras in Nicaragua) per destabilizzare i paesi e portarli verso l'influenza americana. Il traffico venne scoperto nel 1986 grazie a uno scoop di un quotidiano libanese. Tuttavia nel 1992, George H. W. Bush, ai tempi dello scandalo vicepresidente e sospettato di aver preso parte al traffico, ha concesso l'amnistia a tutti i militari coinvolti.