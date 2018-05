Tim, Conti: impegno di lungo termine, obiettivo crescita gruppo

Roma, 7 mag. - Un impegno "di lungo termine" con l'obiettivo di far crescere Tim. È l'imperativo che il nuovo presidente di Tim, Fulvio Conti, si propone per il suo incarico alla guida del gruppo di tlc. "Sono molto orgoglioso - afferma Conti - della fiducia che mi hanno voluto dimostrare tutti i consiglieri di amministrazione di Tim affidandomi il ruolo di presidente. Abbiamo confermato la nostra piena fiducia in Amos Genish e alla sua squadra di manager, che sosterremo nell'implementazione del piano industriale 2018-2020".

"Il mio è un impegno di lungo termine - aggiunge il presidente - che, unito a quello di Genish e alla suacomprovata esperienza nel settore, ha come obiettivo far crescere il gruppo creando valore per tutti gli stakeholder e i nostri azionisti".