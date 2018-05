Roma, 7 mag. - "Salvini non si è mai seduto al tavolo con noi perchè non si è mai staccato da Berlusconi e in questi 50 giorni ha fatto gli interessi di Berlusconi". Lo ha detto Luigi Di Maio all'assemblea dei parlamentari M5s, rivendicando la scelta del movimento di non essersi mai seduto al tavolo per il governo con Silvio Berlusconi.