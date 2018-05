Di Maio: pernacchie a Salvini se Fi appoggia governo tecnico

Roma, 7 mag. - "Se Forza Italia sosterrà il governo tecnico, allora a Salvini dovremo fare le pernacchie dietro". E' il senso di ciò che ha detto Luigi Di Maio, intervenendo all'assemblea dei parlamentari M5s, facendo notare che in questo caso comunque il centrodestra si dividerebbe. Un ragionamento che deputati e senatori M5s hanno accolto con un applauso.

"Ora Mattarella - ha aggiunto il leader M5s - per il governo propone nomi che non sono mai passati per le elezioni. Un governo neutrale è sempre un governo tecnico, che non ha connessioni con le esigenze dei cittadini. Il voto è l'unica strada".