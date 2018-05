Tim: Conti presidente e Genish ad, a Grassi delega su sicurezza

Roma, 7 mag. - Fulvio Conti è il nuovo presidente di Tim, mentre Amos Genish è stato confermato amministratore delegato. Lo comunica la società dopo la prima riunione del nuovo cda. Al responsabile di Security, Stefano Grassi, viene affidata "la delega temporanea, in qualità di delegato alla sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di Tim strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale o in relazione ai quali siano comunque richiesti il nulla osta sicurezza e la cittadinanza italiana".

"La nomina del delegato alla Sicurezza - sottolinea Tim - è temporanea, nelle more dell'interlocuzione con il Comitato di coordinamento presso la presidenza del Consiglio in vista della definizione di un assetto 'finale' della materia".