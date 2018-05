Ambasciata Usa a Gerusalemme, Trump non sarà all'inaugurazione

New York, 7 mag. - Il presidente Donald Trump non sarà presente all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, in Israele. La delegazione presidenziale attesa lunedì prossimo sarà guidata dal vicesegretario di Stato, John Sullivan, e comprenderà il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, Ivanka Trump e Jared Kushner, figlia e genero del presidente Donald Trump, che sono tra i suoi collaboratori. Lo ha appena comunicato la Casa Bianca.

La delegazione statunitense dovrebbe essere composta da circa 250 persone, tra cui una quarantina di politici. Nei giorni scorsi, Trump aveva detto che stava valutando l'ipotesi di andare a Gerusalemme per l'inaugurazione.