Colle propone governo "di servizio" ma urne possibili il 22/7

Roma, 7 mag. - E' il 22 luglio la prima data utile per votare, ma prima il presidente della Repubblica affiderà la gestione della fase elettorale a un governo "di garanzia" e non "di parte", "neutrale" e "di servizio", che sostituirà quello guidato da Paolo Gentiloni, espressione di una maggioranza che non esiste più. E' stato lo stesso Sergio Mattarella, a conclusione dell'ultimo infruttuoso giro di consultazioni, a tracciare il percorso dei prossimi mesi. Lasciando "ai partiti" l'onere di assumersi ogni responsabilità: se portare l'Italia al vertice europeo di giugno senza un governo "nei suoi pieni poteri" e se, ancora, rischiare l'aumento dell'Iva se non si fa a tempo a fare la manovrina, scegliendo "per la prima volta nella storia della Repubblica" di concludere la legislatura senza nemmeno iniziarla. Oppure se andare al voto in estate, con elezioni "possibili ma mai fatte" finora, o in autunno.

La proposta di Mattarella è quella di una fiducia a tempo, "fino a dicembre": del resto, ricorda parlando a giornalisti e telecamere al termine degli incontri coi gruppi parlamentari e con i presidenti delle Camere, "dai partiti è venuta più volte la richiesta di tempo per raggiungere intese", e se "si formasse, nei prossimi mesi, una maggioranza parlamentare questo governo si dimetterebbe immediatamente per lasciare campo libero a un governo politico".

(segue)