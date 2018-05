M5S Lombardia: prefetto Milano convochi tavolo su sicurezza treni

Milano, 7 mag. - "E' lo Stato che ha il compito di garantire la sicurezza, anche sui treni e nelle stazioni ferroviarie: non è più accettabile assistere attoniti a quotidiani atti di violenza perpetrati ai danni di viaggiatori e del personale, nel disinteresse generale. Un silenzio assordante". E' quanto ha affermato il consigliere regionale del M5S Lombardia Simone Verni dopo l'ennesima aggressione ad un controllore (e ad un poliziotto) avvenuta ieri su un convoglio di Trenord.

"Esercito o vigilantes messi in campo per azioni spot sono palliativi e hanno dimostrato, in anni di sperimentazioni inutili, che non risolvono un problema ormai strutturale" ha proseguito Verni, aggiungendo "il prefetto convochi immediatamente un tavolo, con forze dell'ordine, aziende di trasporto e Istituzioni interessate e si ragioni su un piano serio di sicurezza sui treni e nelle stazioni".

Il consigliere regionale pentastellato ha infine che sottolineato che "per garantire la sicurezza è necessario strutturare un piano debitamente programmato", ricordando che "fino ad oggi abbiamo assistito ad attività isolate dal sapore propagandistico che invece di affrontare seriamente la questione l`hanno solo spostato, o posticipato".