Sicurezza treni, pd: pendolari ostaggio immobilismo destra

Milano, 7 mag. - "Sono anni che assistiamo a gravi episodi di insicurezza sui treni e alle immancabili strumentalizzazioni della destra, senza mai avere da parte loro risposte serie. Ogni volta si parla di vigilantes sui treni e di militari nelle stazioni. E' indubbio che servano ma non basta: occorrono finalmente investimenti strutturali come i tornelli per consentire l'accesso sui treni solo a chi ha il biglietto, l'implementazione della videosorveglianza e la maggior collaborazione tra polizia locale e forze dell'ordine per il presidio delle stazioni. I pendolari lombardi sono ostaggio dell'immobilismo della destra". Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati in merito alle ultime vicende di aggressioni a bordo treno e alle polemiche che ne sono derivate.