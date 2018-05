Tim, Fulvio Conti nominato presidente: gli auguri di Asati

Roma, 7 mag. - Fulvio Conti è stato nominato presidente di Tim dal cda della società che si è riunito oggi. La annuncia Asati, l'associazione dei piccoli risparmiatori, formulando al neo presidente "i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico di presidente conferitogli dal CdA di Telecom Italia, a valle dell`assemblea dello scorso 4 maggio che ha determinato una svolta nella governance della società, trasformandola in una vera public company, un modello di impresa manageriale da anni auspicato da Asati".

"Telecom Italia - prosegue il comunicato - ha quindi scritto una pagina nuova della sua ultradecennale storia, da sempre oggetto dei rapporti di forza fra politica ed economia che hanno messo a dura prova la stabilità e l`equilibrio di una società che ancora oggi rappresenta una parte rilevante del tessuto industriale del nostro Paese".

Asati ribadisce, infine, il suo apprezzamento per l`intervento nel capitale di Telecom Italia di CDP, auspicando una partecipazione azionaria più rilevante dello Stato per meglio tutelare una infrastruttura strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale che dovrebbe evolvere verso la costituzione di una rete unica con Open Fiber, per evitare diseconomie e investimenti non sostenibili che potrebbero ritardare il raggiungimento degli sfidanti obiettivi posti dalla UE con la Gigabit Society.