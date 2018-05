Biancofiore: mai sottovalutare carisma Berlusconi e squadra Fi

Roma, 7 mag. - "Di Maio non dorma sonni tranquilli per le nuove elezioni falsate alle quali sta sottoponendo un Paese allo stremo e in piena estate. Alludere ad una debacle di FI e del suo leader, oltre ad essere indelicato sarà l'ennesimo boomerang". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare di Fi e coordinatore del partito in Trentino Alto Adige.

"Sottovalutare carisma di Berlusconi e squadra di Forza Italia - prosegue - è un esercizio piuttosto infausto. Sia chiaro a Di Maio, ad alleati e avversari vari, che mai come in questo momento FI è abbracciata stretta al suo leader e ci attrezzeremo fino a rimanere senza fiato, per vincere e convincere gli italiani".