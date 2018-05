Bernini: rispetto per Mattarella ma serve governo centrodestra

Roma, 7 mag. - "Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di determinare una maggioranza in Parlamento non possa essere accantonata". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Lavoreremo in queste ore - aggiunge Bernini - perché si possano determinare le condizioni per un incarico che dia al Paese un governo rispettoso del voto e della volontà degli italiani che hanno attribuito al centrodestra oltre il 37 per cento dei voti e circa il 43 per cento degli eletti. Crediamo che da qui si debba partire per sbloccare l`ormai insostenibile impasse in cui versa un paese che ha urgente bisogno di risposte pronte e soluzioni efficaci".