De Magistris: facciamo un governo guidato da 12 sindaci

Napoli, 7 mag. - "Forse in questa impasse potrebbe essere utile chiamare l'Anci e vedere se, in questo vuoto politico, 12 sindaci, guidati da un sindaco del partito che alle elezioni ha ottenuto la maggioranza dei voti, siano in grado di presentare un governo al Paese". E' la provocazione lanciata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, condividendo il pensiero di chi è preoccupato per "l'assenza di un interlocutore politico in questo momento". "Il governo è fermo, è fermo il Parlamento. E' fermo tutto", ha aggiunto l'ex pm riferendosi allo stallo del post voto del 4 marzo scorso.

Per de Magistris, chiamare i sindaci "sarebbe il modo migliore per unire il Paese nelle diversità e per ricostruire un'Italia coesa perché i sindaci tra di loro vanno molto d'accordo, anche quando appartengono ai fronti politici più lontani". "I sindaci - ha aggiunto - sono quelli che non stanno due mesi nei talk show televisivi, ma sono ogni giorno in mezzo alla strada tra la gente, i problemi, le ansie, i sogni e le passioni. Se veramente non c'è un Governo, forse presentare i sindaci, eletti direttamente dal popolo da Sud a Nord, potrebbe essere un'opzione. Sono sicuro che - ha concluso de Magistris - in un mese potremmo fare un programma che rilancerebbe il Paese in dieci giorni e potremmo anche prendere una fiducia molto allargata e successivamente andare al voto consentendo legittimamente ai partiti, fatta un'altra legge elettorale, di andare ad avere una stabilità politica".