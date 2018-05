Libano, Onu auspica rpauida formazione di un governo

New York, 7 mag. - L'Onu auspica la rapida formazione di un governo in Libano per garantire la stabilità del Paese, all'indomani delle prime elezioni politiche da nove anni a questa parte: lo ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric.

In passato il varo degli esecutivi libanesi - dipendenti da delicati equilibri anche confessionali - ha spesso richiesto dei mesi; il voto di domenica, caratterizzato da una scarsa affluenza, ha visto il progresso del movimento sciita di Hezbollah e la sconfitta del partito del premier sunnita Saad Hariri.