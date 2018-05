Roma, 7 mag. - "Mattarella vuole un "governo neutrale"? Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda in Europa il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda lavoro e confini, altro che governino per tirare a campare. Per me, o si cambia o si vota! Conto su di voi". Lo ha scritto su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.