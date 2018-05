Scalfarotto: triumvirato Pd? Eleggiamo il nuovo segretario

Roma, 7 mag. - Sull'ipotesi di un "triumvirato" che dovrebbe accompagnare il Partito Democratico in caso di elezioni interviene con un tweet il deputato Pd Ivan Scalfarotto, sottosegretario uscente allo Sviluppo Economico. "Leggo di un'ipotesi triumvirato per il Pd in caso di elezioni. Sarà un mio limite, ma proprio non capisco perché, invece di inventarci dei caminetti più o meno allargati (perché di questo si tratta) non ci limitiamo ad applicare lo Statuto ed eleggere il nuovo Segretario", scrive.