Toninelli (M5s): no a governo neutrale, al voto l'8 luglio

Roma, 7 mag. - "Capiamo il tentativo del presidente Mattarella ma siamo obbligati a ricordare che sono sessanta giorni che vogliamo dare al Paese un governo politico rispettoso del voto popolare, le abbiamo provate tutte e non possiamo accettare un governo di servizio, che evidentemente è un governo tecnico, che non ha un collegamento con la sensibilità popolare, che non passa per il voto popolare. L'8 luglio per noi può essere la data giusta per il voto e la data di un vero cambiamento". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, a Rainews24.