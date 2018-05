Meloni: FdI dirà no a governo nato nei laboratori del Quirinale

Roma, 7 mag. - "All`Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani. E il Presidente Mattarella sa bene che nessun governo è neutrale". Così il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni, preannuncia il no della sua formazione all'appello del presidente Mattarella.

"Non ci è francamente chiaro perché il Presidente della Repubblica voglia verificare in aula se un governo di sua emanazione abbia o meno la fiducia del Parlamento ma non abbia voluto verificare se chi ha vinto le elezioni riuscisse a trovare quella stessa fiducia nelle Camere. Questo tabù di dare l`incarico al centrodestra è per noi incomprensibile e non condivisibile", afferma Meloni che dunque trae le conseguenze: "Non ci saranno i voti di Fratelli d`Italia per un altro governo nato nei laboratori del Quirinale e incapace di dare risposte ai cittadini".