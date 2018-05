Mattarella: tutte le indisponibilità confermate questa mattina

Roma, 7 mag. - "Nelle settimane scorse ho svolto, con la collaborazione dei presidenti delle Camere, una verifica concreta, attenta e puntuale di tutte le possibili soluzioni in un Parlamento contrassegnato, come è noto, da tre schieramenti principali, nessuno dei quali ha ottenuto la maggioranza, condizione che presuppone che due schieramenti trovino l'intesa per formare un governo". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'ultimo giro di consultazioni con le forze politiche al Quirinale ha ripercorso tutte le fasi dei colloqui avuti per cercare di formare un governo.

"Non è riuscito il tentativo di dar vita a una maggioranza centrodestra-M5s, non ha avuto esito la proposta del M5s di fare una maggioranza con la sola Lega, si è rivelata impraticabile una maggioranza M5s-Pd. E stata sempre affermata da entranbe le parti l'impossibilità di un'intesa tra centrodestra e Pd, tutte queste indisponibilità mi sono state confermate questa mattina", ha spiegato il capo dello Stato.