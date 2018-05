Mattarella: con questa legge elettorale rischio risultato simile

Roma, 7 mag. - "Vi è il timore che a legge elettorale invariata in Parlamento si riproduca la stessa condizione attuale, con tre schieramenti nessuno dei quali con la maggioranza necessaria e con schieramenti probabilmente resi meno disponibili alla collaborazione da una campagna elettorale verosimilmente aspra e polemica". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Tra le "preoccupazioni" evidenziate da Mattarella ci sono anche quelle relative al fatto che in caso di elezioni ravvicinate "non vi sia dopo il voto il tempo per elaborare e approvare la finanziaria e il bilancio dello Stato per il prossimo anno con il conseguente inevitabile aumento dell'Iva e gli effetti recessivi che l'aumento di questa tassa provocherebbe. Va considerato anche il rischio ulteriore di esporre la nostra situazione economica a manovre e offensive della speculazione finanziaria".