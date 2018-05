Studenti "eurodeputati per un giorno": dall'Ue più informazioni

Roma, 7 mag. - Informazione, integrazione, lavoro e salute. Sono queste le parole d'ordine suggerite dai giovani italiani al parlamento europeo in un'iniziativa tenuta oggi nella capitale in occasione della Festa dell'Unione Europea del 9 maggio.

Nell'ambito del progetto "New Generation European Parliament", un progetto che vuole promuovere la conoscenza dell'Unione Europea e del suo funzionamento, studenti di cinque scuole di Roma si sono riuniti nel Teatro Cometa trasformandosi in "eurodeputati per un giorno". I ragazzi provenienti dai licei Cristo Re, Virgilio, Santa Maria Ausiliatrice, Vivona e Seneca, si sono confrontati come gruppi politici con tanto di relazioni per proporre emendamenti e compromessi al fine di far approvare le loro idee.

Idee che verranno effettivamente trasmesse al Parlamento di Strasburgo, come ha detto ad Askanews, Santina Romei dell'Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo. La giuria composta da 4 giornalisti ha premiato i ragazzi del Liceo Seneca che hanno impostato la loro relazione sulla "disinformazione" che secondo loro "rende astratta l'idea dell'Europa", come ha detto il relatore della Scuola Simone Trippa.