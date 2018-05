Fincantieri: ricavi primo trimestre +11%, in linea con target

Roma, 7 mag. - Fincantieri archivia il primo trimestre con ricavi e proventi pari a 1,226 miliardi, in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo comunica la società dopo la riunione del consiglio di amministrazione sui risultati trimestrali. L'andamento dei ricavi è "in linea con le aspettative di crescita per il 2018". Peggiora invece l'indebitamento finanziario netto, pari a 446 milioni contro i 314 milioni segnati alla fine di dicembre.

"I risultati del primo trimestre - sottolinea l'amministratore delegato Giuseppe Bono - rappresentano una prima conferma delle linee di sviluppo identificate nel piano industriale che abbiamo presentato a fine marzo e sono in continuità con la crescita del biennio precedente. Con volumi produttivi e marginalità ancora in crescita, la nostra società evidenzia nuovamente la propria capacità di creare valore pur operando in un settore estremamente complesso. Forti di questo incoraggiante primo passo, proseguiamo nel percorso di crescita che ci vedrà protagonisti della cantieristica mondiale negli anni a venire".

Per il 2018 Fincantieri "prevede risultati in linea con le proiezioni economico-finanziarie" del piano industriale 2018-2022. In particolare, per quest'anno "si conferma la crescita dei ricavi del 3-6% e una marginalità pari a circa il 7,5% principalmente connessa alla maggiore redditività del settore shipbuilding".