Mattarella: escluso governo politico di minoranza in vista voto

Roma, 7 mag. - "Fin dall'inizio delle consultazioni ho escluso che si potesse dar vita a un governo politico di minoranza, vi è stata una richiesta questa mattina in tal senso che sembra sia già venuta meno. Un governo di minoranza condurrebbe alle elezioni e in queste condizioni ritengo più rispettoso della logica democratica che a portare alle elezioni sia un governo non di parte". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'ultimo giro di consultazioni con le forze politiche al Quirinale.