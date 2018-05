Unindustria: preoccupa lo stallo istituzionale

Roma, 7 mag. - "Lo stallo istituzionale in cui il nostro Paese si è avvitato dopo due mesi di inconcludenti consultazioni fra i partiti politici ci preoccupa e non poco. Avevamo lanciato un appello, alle forze politiche e ai gruppi parlamentari in particolare, affinché prevalesse il senso di responsabilità per la formazione di una maggioranza e per la nascita di un governo, di cui l'Italia ha urgente bisogno. Stanno purtroppo prevalendo interessi di bottega e personalismi che non portano a nulla". Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

Secondo il presidente di Unimpresa "alle porte ci sono scadenze fondamentali e una ripresa che ha bisogno di misure significative per ripartire con la necessaria energia. Va approvato e probabilmente riscritto il documento di economia e finanza, vanno trovate le coperture per evitare che si attivino le clausole di salvaguardia e aumenti l'Iva, va affrontato con determinazione il confronto con l'Unione europea in vista della preparazione della prossima legge di bilancio".