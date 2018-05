Ue, ADM vince gemellaggio con la Turchia sui controlli doganali

Roma, 7 mag. - L`Agenzia Dogane e Monopoli si è aggiudicata come leader partner il gemellaggio UE per il rafforzamento dei controlli doganali turchi. L`assegnazione - si legge in una nota -, ottenuta in consorzio con l`omologa amministrazione spagnola (junior partner), è stata comunicata dal Ministero per gli Affari Europei di Ankara.

Il gemellaggio investe le capacità tecniche, operative e di intelligence dei centri di coordinamento e delle unità marittime ed è volto a migliorare il controllo dei container tramite scanner e a potenziare l`efficacia dell`analisi dei rischi e dei dati. Il progetto partirà il prossimo luglio e durerà 15 mesi. Ad ADM andrà un importo complessivo di 1.000.000 di euro, erogato con i fondi previsti dal Regolamento UE n. 231/2014.

Si tratta dell`undicesima aggiudicazione ottenuta dall`Agenzia nell`area IPA (Paesi beneficiari dello "Strumento di Preadesione", già candidati o potenzialmente candidati all`UE) e la quinta in Turchia negli ultimi dieci anni: la conferma del protagonismo ADM nelle attività di cooperazione e di assistenza tecnica nell`Area del Mediterraneo.