Mattarella: governo neutrale fino a dicembre, poi elezioni

Roma, 7 mag. - Un governo "neutrale" e "di servizio" per approvare la Finanziaria e andare alle urne a dicembre. E' la proposta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai partiti al termine del terzo giro di consultazioni.

"Dai partiti è venuta più volte la richiesta di tempo per raggiungere intese - ha spiegato il capo dello Stato - potrebbe essere utile che prendano ancora tempo per approfondire il confronto e far maturare un'intesa per formare una maggioranza. Ma nel frattempo, in mancanza di accordi, i partiti consentano, attraverso il voto di fiducia, che nasca un governo neutrale, di servizio, neutrale rispetto alle forze politiche. Laddove si formasse, nei prossimi mesi, una maggioranza parlamentare questo governo si dimetterebbe immediatamente per lasciare campo libero a un governo politico, laddove invece non si trovasse nessuna intesa questo governo concluderebbe la sua attività a fine dicembre approvata la nuova Finanziaria per tornare a elezioni".