Mattarella: elezioni in piena estate possibili ma mai fatte

Roma, 7 mag. - Rispetto al governo neutrale c'è una "ipotesi alternativa" che è quella di "nuove elezioni subito, appena possibile. Non vi sono i tempi per il voto entro giugno, sarebbe possibile in piena estate ma si è sempre evitato di farlo. Si potrebbe quindi fissarle ad inizio di autunno", ma in questo caso ci sono dubbi perchè potrebbe non esserci "tempo per approvare la manovra finanziaria e il bilancio dello Stato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni al Quirinale.