Una settimana cruciale per Donald Trump: Iran, Cia... -2

New York, 7 mag. - Infine sempre questa settimana ci sarà la audizione davanti al Senato per la conferma di Gina Haspel alle prossime elezioni. I senatori potrebbero essere molto duri con Haspel, che in passato è stata coinvolta in casi di tortura nei confronti dei prigionieri catturati dopo gli attacchi alle Torri gemelle del 2001. Haspel se confermata sarebbe la prima donna a guidare la Cia, in questo momento è la seconda in linea ed è stata vice di Mike Pompeo fino a quando non è stato confermato alla guida del dipartimento di Stato.

Secondo Axios non si tratta di notizie inattese, visto che sono le promesse che Trump ha ripetuto più volte nel corso della campagna elettorale del 2016. Tuttavia, ha detto Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, la combinazione dei risultati tra l'incontro di Trump con Kim Jong-un (che avverrà a Singapore a giugno) e il ritiro dall'accordo sul nucleare potrebbe "violare la regola di evitare due crisi nucleari nello stesso momento", ha detto Haass ad Axios.