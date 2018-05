Una settimana cruciale per Donald Trump: Iran, Cia e Gerusalemme

New York, 7 mag. - Inizia una settimana molto importante per Donald Trump, che dovrà affrontare diversi problemi di politica estera, in primo luogo il rinnovo dell'accordo sul nucleare con l'Iran che scade il 12 maggio: è molto probabile che decida di ritirarsi dall'intesa firmata nel 2015 da Barack Obama. Nelle ultime settimane i leader europei hanno cercato di convincere il presidente a restare nell'accordo, ma le spinte interne del nuovo segretario di Stato, Mike Pompeo, e del consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, portano il presidente americano verso una decisione quasi certa, che più volte ha detto di voler seguire: uscire dall'accordo dopo averlo più volte definito "il peggiore della storia dell'universo".

Ma nei prossimi sette giorni ci sono almeno altri due appuntamenti fondamentali per l'amministrazione Trump: il 14 maggio ci sarà il trasferimento dell'ambasciata americana in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, decisione che è stata accolta in modo positivo dal primo ministro Benjamin Netanyahu, ma fortemente attaccata dalla Palestina e da altri paesi arabi. In Israele si attendono nuove proteste e scontri in un momento di forti tensioni lungo la Striscia di Gaza, dove settimane di proteste hanno provocato decine di morti, tra cui bambini e un giornalista. (segue)