Venezuela, Pence annuncia nuove sanzioni Usa e chiede rinvio voto

New York, 7 mag. - Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, annuncerà oggi nuove sanzioni contro il Venezuela, durante un discorso all'Organization of American States, atteso alle 13:25 (le 19:25 in Italia). Ad anticiparlo è stato un consigliere di Pence alla stampa americana.

Non si conoscono i dettagli delle nuove sanzioni. Pence dovrebbe anche chiedere il rinvio delle elezioni presidenziali in Venezuela, in programma il 20 maggio. In passato, Pence ha più volte chiesto alla comunità internazionale di aumentare la pressione sul presidente socialista, Nicolas Maduro, che gli Stati Uniti accusano per la profonda recessione e l'iperinflazione che ha provocato scarsità di cibo e medicine e spinto migliaia di persone a cercare aiuto nei Paesi vicini.

Il presidente Donald Trump ha già imposto sanzioni finanziarie e individuali al governo di Maduro, accusato di corruzione e violazione dei diritti dei cittadini.