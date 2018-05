Russia. Ecco cosa vuole Putin da governo Medvedev in 6 anni

Mosca, 7 mag. - Al Cremlino Vladimir Putin, dopo essersi insediato con una cerimonia fastosa e ricca di colpi di scena, ha firmato un nuovo "decreto di maggio", ossia le direttive per la Russia, dove si è insediato alla residenza per a quarta volta: sollecita la riduzione della povertà di due volte. E non solo. Il documento delinea i compiti dello sviluppo del paese fino al 2024. Si prevede anche di aumentare l'aspettativa di vita, accelerare lo sviluppo della tecnologia e fare della Russia una delle cinque maggiori economie del mondo.

Il servizio stampa del Cremlino subito dopo l' insediamento del presidente Putin ha annunciato che il capo dello stato ha firmato un decreto "Per scopi nazionali e problemi di sviluppo strategico della Federazione russa fino al 2024".

Secondo il documento, Putin ha chiesto al governo che nei prossimi sei anni, in particolare, dimezzi il livello di povertà, aumenti l'aspettativa di vita a 78 anni e migliori le condizioni di vita di almeno 5 milioni di famiglie all'anno.

Inoltre, Putin ha incaricato il governo di assicurare una crescita naturale costante nella popolazione della Federazione Russa, un costante aumento dei redditi reali dei cittadini e un aumento del livello delle pensioni, anche rispetto all'inflazione.

Putin ha inoltre fissato l'obiettivo di accelerare lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa, in particolare aumentando il numero delle organizzazioni impegnate nel campo dell'innovazione tecnologica. Si aspetta, inoltre, che nei prossimi sei anni, la Russia sarà tra le cinque maggiori economie del mondo e fornirà una crescita economica, pur mantenendo la stabilità macroeconomica, in particolare a livello di inflazione che non superi il 4%.

In conclusione, Putin ha incaricato il governo di creare "un settore orientato all'esportazione ad alte prestazioni nei settori di base dell'economia, principalmente nel manifatturiero e agroindustriale, sviluppando sulla base di moderne tecnologie personale altamente qualificato".

Putin ha incaricato il governo di preparare nuovi progetti nazionali in 12 aree:

- demografia;

- assistenza sanitaria;

- educazione;

- abitazioni e ambiente urbano;

- Ecologia;

- strade sicure e alta qualità;

- Produttività del lavoro e sostegno all'occupazione;

- scienza;

- economia digitale;

- cultura;

- attività di piccole e medie dimensioni e supporto a singole iniziative imprenditoriali;

- cooperazione internazionale ed esportazione.

Il governo in sei anni deve eliminare il deficit di risorse umane nell'assistenza sanitaria e ridurre il tasso di mortalità.

Il decreto firmato da Putin menziona anche la necessità di raggiungere determinati obiettivi e indicatori nel settore della salute fino al 2024.

In particolare, per in sei anni sarà necessario ridurre il tasso di mortalità in età lavorativa (fino a 350 casi ogni 100.000 abitanti), la mortalità per malattie del sistema circolatorio (fino a 450 casi ogni 100.000 abitanti), la mortalità per tumore(185 casi per 100 mila abitanti), il tasso di mortalità infantile (4,5 morti ogni mille nati).