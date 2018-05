Delrio (Pd): per Salvini e Di Maio proprio interesse è prioritario

Roma, 7 mag. - "Per guerre di Palazzo Salvini e Di Maio preferiscono che l`Italia ritorni nell`area di rischio per l`economia ed i conti pubblici. Per il Pd viene prima l`interesse degli italiani. Per Salvini e Di Maio viene prima il proprio interesse". Lo scrive su Democratica il capogruppo alla Camera del Pd Graziano Delrio.

"Superata abbondantemente la boa del sessantesimo giorno dal voto del 4 marzo - aggiunge - il rischio di precipitare verso un nuovo voto è tutt`altro che infondato. Il centrodestra a trazione leghista e il M5S, responsabili della situazione di stallo e di questa lunghissima fase dominata da esasperati tatticismi, freddi calcoli di bottega ed anche non tanto velate minacce alle istituzioni democratiche, non intendono cambiare registro e, finalmente, mettere al primo posto l`interesse del Paese".

Oggi Lega e M5s, per Delrio, "voltano le spalle a proposte che, nello stallo evidente e sempre più allarmante, potrebbe suggerire il presidente della Repubblica che ha giustamente a cuore le sorti del Paese e dei suoi cittadini".

"Al capo dello Stato - sottolinea - il Partito democratico ha assicurato il proprio apporto costruttivo, il proprio sostegno all`azione che intende intraprendere per porre fine a questo lunghissimo tempo di incertezza".

"Chi irresponsabilmente sta agendo perché non si trovi soluzione a questa crisi - conclude il capogruppo Dem - sta per provocare una grave contrazione dei consumi e quindi della capacità produttiva e quindi dei livelli occupazionali impedendo che possano essere decise e attivate le misure per bloccare l`aumento dell`Iva. Queste forze stanno agendo contro l`Italia e contro gli italiani, contro quelle donne e uomini che si stanno dando da fare con serietà e fatica per combattere precarietà, disoccupazione e gli squilibri territoriali e sociali che ancora incombono sulla vita di tanti troppi italiani".