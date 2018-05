Basilicata, Pittella e Braia: "Svolta sulla forestazione"

Potenza, 7 mag. - "L'intesa contiene tutto quanto è stato sempre richiesto a gran voce dalla platea dei forestali e che con noi trova finalmente una risposta concreta. Circa 3400 operai avranno un incremento importante di giornate con la certezza della puntualità dei pagamenti. A loro va un ringraziamento per la tenacia, la perseveranza e per il lavoro svolto in questi anni e che sono certo sarà ulteriormente rinvigorito. Poniamo fine alle incertezze sulla forestazione e al tira e molla sulle giornate lavoro. Con il progetto, condiviso con i sindacati, diamo certezze agli addetti e strutturiamo il comparto. E' una svolta importante a beneficio dei lavoratori". Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, a seguito dell'incontro svoltosi stamattina insieme all'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia con le rappresentanze delle sigle sindacali FAI Cisl, FLAI-Cigl e UILA-Uil in cui è stata siglata una intesa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale per l'anno 2018. Nuova governance, platea unica, minimo delle 151 giornate CAU, riavvio del turn over dal 2019 sono i pilastri del progetto di "Rilancio per la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale anno 2018" discusso dal Presidente Pittella e dall'Assessore Braia con i sindacati di categoria.