Marattin: a Pd non servono commissari, ma assemblea che decide

Roma, 7 mag. - "Non si capisce perché alcuni nel Pd insistano nel confondere la democrazia interna (chi è legittimato dagli organi dirigenti o dalla base gestisce il partito nel rispetto del pluralismo) con formule ambigue (triumvirati, caminetti), che all'apparenza sembrano collegiali ma che in realtà prefigurano una gestione ancor più elitaria. Io credo che non abbiamo bisogno di commissariamenti, ma di un'assemblea che liberamente decide il proprio gruppo dirigente, tenendo conto della delicata fase istituzionale". Lo afferma Luigi Marattin, parlamentare del Pd.