Velisti dispersi, Alfano: Porogallo continuerà ricerche

Roma, 7 mag. - "Il collega Augusto Santos Silva mi ha appena confermato, al telefono, che il governo portoghese è determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea. Siamo in contatto con familiari. Grazie a Portogallo per amicizia dimostrata": è quanto scrive il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, sul sito Twitter della Farnesina.

Aldo Revello, uno skipper di La Spezia di 53 anni, risulta disperso dal 2 maggio insieme ad un amico, Antonio Voinea, nell'Oceano Atlantico, nel tratto di mare compreso tra le Isole Azzorre e Gibilterra. A lanciare l'allarme era stata la moglie dello skipper spezzino.

I due amici stavano effettuando una traversata oceanica a bordo di una barca a vela di 14 metri. Partiti dalla Martinica e diretti a La Spezia, dopo una breve sosta alle Azzorre, stavano navigando verso Gibilterra con condizioni meteo favorevoli.