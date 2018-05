Borse europee positive, crolla Air France (-9,85%)

Roma, 7 mag. - Ancora una seduta positiva per le Borse euroee grazie anche al supporto di Wall Street. Giornata nera invece per Air France Klm. Il titolo è crollato di quasi il 10% dopo le dimissioni del ceo venerdì scorso per effetto del no dei dipendenti al piano.

La Borsa di Parigi chiude in progresso dello 0,28% con spunti positivi per Arcelor Mittal che ha ricevuto l'ok dall'Antitrust Ue per l'acquisizione di Ilva. Maglia rosa in Europa per il listino di Francoforte con l'indice Dax in rialzo dell'1,02% con i tecnologici in evidenza, Infineon in progresso del 3,50%.

Bene anche la City con l'indice Ftse 100 che guadagna lo 0,86%, in linea alla chiusura di Milano mentre a Madrid l'Ibex 35 sale dello 0,41%.