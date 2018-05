Auto elettrica, Mauri (RSE): Con Ionity si avvicina rete europea

Milano, 7 mag. - Secondo quanto riporta la Suddeutsche Zeitung, Volvo, Fiat-Chrysler, PSA-Opel, Jaguar Land Rover e Tesla sarebbero interessate a entrare nel progetto Ionity, il consorzio che punta a realizzare in Europa la rete di colonnine di ricarica ad alto potenziale per auto elettriche. L'adesione delle principali case di produzione automobilistiche al consorzio Ionity, creato lo scorso anno dai produttori tedeschi più Ford, rappresenterebbe un passo avanti, forse decisivo, per l'affermazione della mobilità elettrica in Europa. "Finalmente i produttori hanno deciso di percorrere la strada della mobilità elettrica", ha commentato Giuseppe Mauri, ricercatore di RSE - Ricerca sul Sistema Energetico, centro pubblico - da anni attivo su progetti che riguardano la mobilità sostenibile.

"Non si tratta di una battuta. L'approccio di mercato va di pari passo a quello tecnologico e a quello del lato utente. Per chi deve decidere di acquistare un veicolo elettrico quella della ricarica, dei suoi tempi ma soprattutto della capillarità della rete, resta una delle discriminanti - prosegue Mauri - Il completamento di un network di colonnine SuperCharger da 350 Kw, come previsto dall'accordo Ionity, mette in condizioni i driver di poter avere tempi compatibili con quelli degli attuali distributori di carburante e la certezza di avere punti sulle principali arterie continentali per avere autonomia anche sulle lunghe percorrenze".

Mauri spiega come sono strutturate queste super colonnine. "Si tratta di infrastrutture che rispondono agli standard europei che anche come RSE abbiamo contribuito a scrivere e a far approvare - diceil ricercatore - Rispetto alle attuali sono punti di ricarica che raddoppiano, a parità di amperaggio (350 A), la tensione di ricarica che passa dagli attuali 500 Volt a 920V. Questo permette di portare a 350 Kw la potenza e quindi di poter fornire in 4 minuti una carica che consente un'autonomia di 100 km, garantendo quella che si definisce Range Parity. I veicoli commercializzati a partire dal 2018, potranno beneficiare appieno di queste nuove stazioni di ricarica mentre gli attuali se ne potranno avvalere ma senza trarne i benefici in termini di tempo di ricarica".

Ma ancora altra strada deve essere percorsa perché si arrivi ad una definitiva affermazione dell'auto elettrica? "Certamente un nuovo deciso progresso nella tecnologia della batterie - conclude Mauri - Occorre un ulteriore incremento della performance in termini di capacità e durata. Come RSE stiamo partecipando ai tavoli e ai progetti europei dove si stanno ponendo le basi per una versa rivoluzione nel campo delle batterie e dei sistemi di accumulo. L'Italia su questo terreno ha tutti gli elementi e le competenze per essere protagonista in una sfida che potrà cambiare il sistema delle mobilità in Italia e nel mondo."

Giuseppe Mauri parteciperà martedì 8 maggio all'evento "Metti in carica un futuro più pulito" che si terrà al centro congressi del Parco Fico Eataly a Bologna per fare il punto sulle aspettative future della mobilità sostenibile.