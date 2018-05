M5s Milano: Piazza d'armi, Giunta ascolti comitati e cittadini

Milano, 7 mag. - "Nel PGT è scritto chiaramente: ogni progetto di sviluppo e riqualificazione dovrà sottostare a `un disegno più ampio governato da una regia pubblica e consapevole`. Peccato però che la vicenda legata a Piazza d'armi non rispecchi quanto scritto all`interno del documento, dal momento che le richieste dei cittadini e dei comitati, espresse in numerose manifestazioni, non sono mai state recepite dall`amministrazione comunale". Lo ha affermato, in una nota, il consigliere comunale M5S Simone Sollazzo.

"La Giunta guidata dal Sindaco Sala - ha proseguito Sollazzo - continua per la sua strada incurante della volontà popolare. Per evitare che ancora una volta i cittadini rimangano inascoltati, alle 18:30 parteciperemo al presidio organizzato dai comitati e invitiamo il sindaco e l`assessore Maran a incontrare i comitati". Il Movimento 5 Stelle ha quindi ricordato di aver presentato una mozione "per chiedere al sindaco e alla giunta di intraprendere qualsiasi iniziativa per tutelare l'oasi naturalistica e avviare un tavolo di lavoro per trovare una soluzione di rigenerazione dell'area realmente condivisa con la cittadinanza, richieste che hanno trovato sostegno anche da parte di associazioni quali WWF, Lipu e Fai".