Borsa, continua la corsa della Ferrari; bene i petroliferi

Roma, 7 mag. - Continua la corsa della Ferrari a Piazza Affari che ritocca il nuovo massimo storico chiudendo a oltre 118 euro con un nuovo balzo del 3,70%. Giornata positiva per l'intero mercato azionario milanese che sembra ignorare lo stallo sul versante politico per la formazione del governo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% e il ftse all share dello 0,84%. Il rally del Cavallino traina anche Exor che archivia gli scambi in progresso del 2,30% mentre lieve rialzo per Fca.

In evidenza i petroliferi sulla scia del balzo delle quotazioni del greggio. Tenaris sale del 2,20% e Eni dell'1,90%. In evidenza anche Stm con un progresso del 3,50%. In linea con l'indice Tim in attesa della riunione del cda, lievi rialzi anche per le banche.