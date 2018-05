Immigrazione,Trump separerà genitori e figli entrati illegalmente

New York, 7 mag. - L'amministrazione Trump presenterà oggi delle nuove regole per scoraggiare l'ingresso di immigrati senza documenti dal confine meridionale degli Stati Uniti. La nuova politica dell'amministrazione, che sarà presentata dal segretario alla Giustizia, Jeff Sessions, prevede che i genitori siano separati dai figli al momento della cattura dopo l'attraversamento illegale del confine, in modo che vengano processati più velocemente.

Attualmente, le autorità cercano di mantenere unite le famiglie, mandando adulti e bambini nello stesso centro di detenzione, ma in molti casi non vengono neppure messe in carcere, ma riaccompagnate al confine. Alle famiglie in cerca di asilo che si presentino spontaneamente alle autorità di confine sarà invece ancora consentito di restare unite, in attesa che la loro richiesta sia presa in esame.