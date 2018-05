Petrolio accelera i rialzi, il barile di Brent sopra 76 dollari

Roma, 7 mag. - Nuove accelerazioni del petrolio in in avvio di settimana, con nuovi massimi da fine 2014 mentre le tensioni in Medio Oriente e con l'Iran in particolare favoriscono timori sul futuro dei livelli di produzione. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna 1,16 dollari cents a quota 76,03 dollari, sui massimi dal novembre del 2014. Il West Texas Intermediate sale di 75 cents a 70,47 dollari.

La prospettiva di possibili carenze di produzione è stata evocata anche dall'Arabia Saudita, il cui ministro dell'Energia Khalid al-Falih si è detto preoccupato per le potenziali conseguenze dei bassi livelli di investimento attuali. A bilanciare questi fattori è stata finora la produzione Usa, aumentata nell'ultimo biennio e prevista in crescita anche sull'insieme del 2018.