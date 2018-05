Federalimentare: in primi due mesi 2018 +8,7% export alimentare

Parma, 7 mag. - Nei primi due mesi del 2018 l'industria alimentare italiana ha registrato un aumento delle esportazioni dell'8,7% rispetto allo stesso periodo del 2017, contro un +6,3% registrato a fine 2017 e un +6,6% registrato nel bimestre dal settore manufatturiero nel suo complesso. A crescere sono soprattutto le esportazioni verso la Francia (+12%) e gli Stati Uniti dove l'incremento è stato del +6,1%. Lo scorso anno, invece, i mercati che avevano registrato i tassi di crescita maggiori furono la Russia (+24%), la Cina (+14,8%) e la Francia (+8%).

Se questa è la fotografia scattata da Federalimentare sul fronte del commercio estero, sul mercato domestico, invece, si registrano segnali di ripresa lievi, del tutto marginali. Di qui la centralità dell'export per la vitalità dell'agroalimentare italiano, che va sostenuto anche con investimenti a difesa e promozione del made in Italy per raggiungere la quota dei 50 miliardi di esportazioni nel 2020. Del resto se è vero che la crescita all'estero c'è, è altrettanto vero che oggi le esportazioni pesano solo per il 23,4% sull'agroalimentare tricolore, contro un 37% del settore manufatturiero nel suo complesso.

I dati sull'industria alimentare "dimostrano come l'industria italiana reagisce in ogni settore, a partire da una punta come l'agroalimentare italiano - ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine dell'apertura della nuova edizione di Cibus in corso alla fiera di Parma - Questa fiera è lo specchio di un'industria importante, di un Paese che è la seconda manifattura d'Europa e che ci ricorda che puntare sulle imprese significa rendere strutturali le dimensioni di crescita per il Paese e quindi anche occupazione".

Il settore alimentare e del lusso, ha fatto notare Boccia "sono quelli che hanno tenuto anche in fase di crisi e significa che i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono per noi italiani. Il settore agroalimentare intercetta i mercati globali, aumenta la quota di export nell'interesse del Paese che è la sfida che dobbiamo cogliere tutti, dalla politica economica alle imprese al loro interno per cercare di attrarre ricchezza nel Paese vendendo servizi e prodotti nel mondo".