New York Times: presenta serie di conference call... -2

New York, 7 mag. - Le conference call sono in fase di sperimentazione, insieme a live chat e live streaming. Elizabeth Weinstein, senior manager del settore marketing ed eventi al quotidiano, sostiene che per ora siano andate molto bene e che nonostante il format sia "un po' troppo analogico" è molto interessante perché sta diventando un "podcast partecipativo". Nei conti trimestrali pubblicati la settimana scorsa, il New York Times ha registrato un aumento del 66% degli utili, grazie all'aumento degli abbonati, nonostante ci sia stata una diminuzione delle pubblicità digitale.