New York Times: presenta serie di conference call per abbonati

New York, 7 mag. - Il New York Times ha presentato una serie di conference call per i suoi abbonati, in cui permette loro di ascoltare la conversazione telefonica tra alcuni giornalisti del quotidiano di New York: si tratta di una nuovo modo per coinvolgere i lettori e creare una comunità ancora più forte attorno ai prodotti digitali del giornale. L'ultima è stata dedicata al podcast Caliphate: Rukmini Callimachi racconta in che modo l'Isis ha trasformato i luoghi che ha controllato negli ultimi anni. La giornalista ha infatti visitato i territori liberati dal gruppo terroristico.

Nel corso della conferenza stampa Callimachi ha dialogato con il producer del programma, Andy Mills, e con la direttrice dell'espansione internazionale del New York Times, Jodi Rudoren. Per ora il quotidiano di New York ha organizzato una decina di conference call per gli abbonati al quotidiano cartaceo e all'edizione digitale. Gli editor del New York Times hanno discusso via telefono di argomenti molto diversi: dalle ineguaglianze razziali al Trono di spade fono alla crisi degli oppiacei. In media diverse centinaia di abbonati pendono parte alle telefonate. (segue)