Russia, è rivoluzione nel nuovo governo Medvedev: ecco gli esclusi

Mosca, 7 mag. - Esclusi apparenti ed eccellenti: il primo ministro in pectore russo Dmitry Medvedev come candidato per la carica vice-primo ministro, non ha nominato Igor Shuvalov, Arkady Dvorkovich, Sergey Prikhodko, Dmitry Rogozin, e neppure Khloponin e Trutnev. Ha invece proposto di concerto con la fazione Russia Unita, alla Duma di nominare come vice premier Tatyana Golikova (salute), Alexei Gordeev, Dmitry Kozak (industria ed energia), Vitaly Mutko (costruzioni), Olga Golodets (sport e cultura), Yuri Borisov (difesa) e Maxim Akimov (sviluppo e trasporti). Lo ha detto la deputata russa Natalia Kostenko.

Insomma sembra essere una vera rivoluzione di governo quella odierna a Mosca. Medvedev ha inoltre proposto Konstantin Chuichenko come capo dell'apparato. "Da parte mia, mi sbaglio se non ti informo su chi vorrei vedere come capo dell'apparato di governo nella posizione di vice primo ministro: suggerisco di nominare, se, naturalmente, sarà tutto firmato dal Presidente, Konstantin Chuichenko", ha detto Medvedev durante un incontro con la fazione Russia Unita.

Konstantin Chuichenko è nato il 12 luglio 1965 a Lipetsk ed è un vecchio amico di Medvedev, dai tempi dell'università. Dal 13 maggio 2008 - Assistente del Presidente della Federazione Russa - capo dei revisori dei conti del Cremlino (il vecchio incarico di Putin). (segue)